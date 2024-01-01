500 Bulgar levasından Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile BGN → MWK çevirin

500 bgn
480.210,50 mwk

1,000лв BGN = 960,4MK MWK

23:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 BGN → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek967,3870967,3870
Düşük949,1490942,6850
Ortalama959,9507956,1985
Değişim1.19%1.17%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 BGN → MWK istatistikleri

BGN → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 967,3870, en düşük 949,1490 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 959,9507 oldu. BGN → MWK kurundaki değişiklik 1.19 değerindeydi.

BGN → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 967,3870, en düşük 942,6850 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 956,1985 oldu. BGN → MWK kurundaki değişiklik 1.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3370,77818,21
1 EUR1,08211,8181,4941,6541,4470,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,842
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56313,19

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Malavi Kvaçası
1 BGN960,42100 MWK
5 BGN4.802,10500 MWK
10 BGN9.604,21000 MWK
20 BGN19.208,42000 MWK
50 BGN48.021,05000 MWK
100 BGN96.042,10000 MWK
250 BGN240.105,25000 MWK
500 BGN480.210,50000 MWK
1000 BGN960.421,00000 MWK
2000 BGN1.920.842,00000 MWK
5000 BGN4.802.105,00000 MWK
10000 BGN9.604.210,00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Bulgar Levası
1 MWK0,00104 BGN
5 MWK0,00521 BGN
10 MWK0,01041 BGN
20 MWK0,02082 BGN
50 MWK0,05206 BGN
100 MWK0,10412 BGN
250 MWK0,26030 BGN
500 MWK0,52061 BGN
1000 MWK1,04121 BGN
2000 MWK2,08242 BGN
5000 MWK5,20605 BGN
10000 MWK10,41210 BGN