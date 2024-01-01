bin Bulgar levasından Malavi kvaçasına
Reel döviz kuru ile BGN → MWK çevirin
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|1 BGN → MWK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|967,3870
|967,3870
|Düşük
|949,1490
|942,6850
|Ortalama
|959,9507
|956,1985
|Değişim
|1.19%
|1.17%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 BGN → MWK istatistikleri
BGN → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 967,3870, en düşük 949,1490 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 959,9507 oldu. BGN → MWK kurundaki değişiklik 1.19 değerindeydi.
BGN → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 967,3870, en düşük 942,6850 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 956,1985 oldu. BGN → MWK kurundaki değişiklik 1.17 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Bulgar Levası / Malavi Kvaçası
|1 BGN
|960,42100 MWK
|5 BGN
|4.802,10500 MWK
|10 BGN
|9.604,21000 MWK
|20 BGN
|19.208,42000 MWK
|50 BGN
|48.021,05000 MWK
|100 BGN
|96.042,10000 MWK
|250 BGN
|240.105,25000 MWK
|500 BGN
|480.210,50000 MWK
|1000 BGN
|960.421,00000 MWK
|2000 BGN
|1.920.842,00000 MWK
|5000 BGN
|4.802.105,00000 MWK
|10000 BGN
|9.604.210,00000 MWK