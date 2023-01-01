5 Bulgar levasından Belarus rublesine

Reel döviz kuru ile BGN → BYN çevirin

5 bgn
6,83 byn

1.00000 BGN = 1.36502 BYN

5:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

BGN → BYN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 BYN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.057787.87111.42611.637810.966418.5169
1GBP1.155411.2221101.5291.647761.892381.1165821.3951
1USD0.945450.818264183.07751.34831.548470.913717.5068
1INR0.01138030.00984940.01203710.01622940.01863880.01099820.210729

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / Belarus Rublesi
1 BGN1.36502 BYN
5 BGN6.82510 BYN
10 BGN13.65020 BYN
20 BGN27.30040 BYN
50 BGN68.25100 BYN
100 BGN136.50200 BYN
250 BGN341.25500 BYN
500 BGN682.51000 BYN
1000 BGN1365.02000 BYN
2000 BGN2730.04000 BYN
5000 BGN6825.10000 BYN
10000 BGN13650.20000 BYN
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Bulgar Levası
1 BYN0.73259 BGN
5 BYN3.66294 BGN
10 BYN7.32588 BGN
20 BYN14.65176 BGN
50 BYN36.62940 BGN
100 BYN73.25880 BGN
250 BYN183.14700 BGN
500 BYN366.29400 BGN
1000 BYN732.58800 BGN
2000 BYN1465.17600 BGN
5000 BYN3662.94000 BGN
10000 BYN7325.88000 BGN