1 Bulgar levasından Belarus rublesine

Reel döviz kuru ile BGN → BYN çevirin

1 bgn
1.36 byn

1.00000 BGN = 1.36488 BYN

5:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

BGN → BYN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 BYN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.0577587.87791.426221.638140.9664518.5183
1GBP1.1554711.22215101.5361.647891.892751.116721.3965
1USD0.94540.81823183.081.348351.548710.913717.5073
1INR0.01137940.00984870.012036610.01622950.01864120.01099780.210728

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / Belarus Rublesi
1 BGN1.36488 BYN
5 BGN6.82440 BYN
10 BGN13.64880 BYN
20 BGN27.29760 BYN
50 BGN68.24400 BYN
100 BGN136.48800 BYN
250 BGN341.22000 BYN
500 BGN682.44000 BYN
1000 BGN1364.88000 BYN
2000 BGN2729.76000 BYN
5000 BGN6824.40000 BYN
10000 BGN13648.80000 BYN
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Bulgar Levası
1 BYN0.73266 BGN
5 BYN3.66331 BGN
10 BYN7.32663 BGN
20 BYN14.65326 BGN
50 BYN36.63315 BGN
100 BYN73.26630 BGN
250 BYN183.16575 BGN
500 BYN366.33150 BGN
1000 BYN732.66300 BGN
2000 BYN1465.32600 BGN
5000 BYN3663.31500 BGN
10000 BYN7326.63000 BGN