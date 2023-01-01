5 Bulgar levasından Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile BGN → ANG çevirin

5 bgn
4,88 ang

1.00000 BGN = 0.97506 ANG

5:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

BGN → ANG çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 ANG
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.058187.89111.426051.637670.966518.5253
1GBP1.15511.2222101.5221.647221.891661.1163121.3984
1USD0.94510.818197183.0651.347751.547750.913417.5081
1INR0.01137770.009850080.012038810.01622520.0186330.01099620.210776

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / Hollanda Antilleri Parası
1 BGN0.97506 ANG
5 BGN4.87530 ANG
10 BGN9.75059 ANG
20 BGN19.50118 ANG
50 BGN48.75295 ANG
100 BGN97.50590 ANG
250 BGN243.76475 ANG
500 BGN487.52950 ANG
1000 BGN975.05900 ANG
2000 BGN1950.11800 ANG
5000 BGN4875.29500 ANG
10000 BGN9750.59000 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Bulgar Levası
1 ANG1.02558 BGN
5 ANG5.12790 BGN
10 ANG10.25580 BGN
20 ANG20.51160 BGN
50 ANG51.27900 BGN
100 ANG102.55800 BGN
250 ANG256.39500 BGN
500 ANG512.79000 BGN
1000 ANG1025.58000 BGN
2000 ANG2051.16000 BGN
5000 ANG5127.90000 BGN
10000 ANG10255.80000 BGN