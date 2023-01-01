50 Bangladeş takasından İngiliz sterlinine
Reel döviz kuru ile BDT → GBP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Bangladeş Takası
|1 GBP
|134.79200 BDT
|5 GBP
|673.96000 BDT
|10 GBP
|1347.92000 BDT
|20 GBP
|2695.84000 BDT
|50 GBP
|6739.60000 BDT
|100 GBP
|13479.20000 BDT
|250 GBP
|33698.00000 BDT
|500 GBP
|67396.00000 BDT
|1000 GBP
|134792.00000 BDT
|2000 GBP
|269584.00000 BDT
|5000 GBP
|673960.00000 BDT
|10000 GBP
|1347920.00000 BDT