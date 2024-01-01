Azerbaycan manatından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile AZN → TWD çevirin

1.000 azn
18.972,70 twd

1,000 AZN = 18,97 TWD

20:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

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AZN → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Yeni Tayvan Doları
1 AZN18,97270 TWD
5 AZN94,86350 TWD
10 AZN189,72700 TWD
20 AZN379,45400 TWD
50 AZN948,63500 TWD
100 AZN1.897,27000 TWD
250 AZN4.743,17500 TWD
500 AZN9.486,35000 TWD
1000 AZN18.972,70000 TWD
2000 AZN37.945,40000 TWD
5000 AZN94.863,50000 TWD
10000 AZN189.727,00000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Azerbaycan Manatı
1 TWD0,05271 AZN
5 TWD0,26354 AZN
10 TWD0,52707 AZN
20 TWD1,05415 AZN
50 TWD2,63537 AZN
100 TWD5,27074 AZN
250 TWD13,17685 AZN
500 TWD26,35370 AZN
1000 TWD52,70740 AZN
2000 TWD105,41480 AZN
5000 TWD263,53700 AZN
10000 TWD527,07400 AZN