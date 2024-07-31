Azerbaycan manatından Seyşeller rupisine Geçmiş Döviz Kurları

Azerbaycan manatından Seyşeller rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Azerbaycan manatından (AZN) Seyşeller rupisine (SCR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, AZN - SCR için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 azn
8.100,16 scr

1,000man. AZN = 8,100₨ SCR

31 Tem 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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Azerbaycan manatı → Seyşel rupisi döviz kuru geçmişi

Bugünün Azerbaycan manatı Seyşeller rupisine döviz kuru şu anda 8,100, dünden bu yana %-0.827 değerinde değişti. Azerbaycan manatı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-2.389 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Azerbaycan manatı Seyşeller rupisine döviz kuru en yüksek değeri 8,549 (26-07-2024) ile en düşük değeri 7,707 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %5.247 artış ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.

31 Temmuz 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDINRSGDEURNZDCADGBPAUD
1 USD183,7191,3360,9241,6791,380,7781,528
1 INR0,01210,0160,0110,020,0160,0090,018
1 SGD0,74862,65710,6911,2571,0330,5821,143
1 EUR1,08390,6471,44711,8181,4950,8421,654

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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