Azerbaycan manatından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile AZN → NOK çevirin

1.000 azn
6.410,28 nok

1,000 AZN = 6,410 NOK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRSGDEURNZDCADGBPAUD
1 USD183,6091,3620,941,6841,3770,8031,547
1 INR0,01210,0160,0110,020,0160,010,019
1 SGD0,73461,4110,691,2371,0120,591,137
1 EUR1,06488,9691,44911,7921,4660,8551,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Norveç Kronu
1 AZN6,41028 NOK
5 AZN32,05140 NOK
10 AZN64,10280 NOK
20 AZN128,20560 NOK
50 AZN320,51400 NOK
100 AZN641,02800 NOK
250 AZN1.602,57000 NOK
500 AZN3.205,14000 NOK
1000 AZN6.410,28000 NOK
2000 AZN12.820,56000 NOK
5000 AZN32.051,40000 NOK
10000 AZN64.102,80000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Azerbaycan Manatı
1 NOK0,15600 AZN
5 NOK0,78000 AZN
10 NOK1,55999 AZN
20 NOK3,11998 AZN
50 NOK7,79995 AZN
100 NOK15,59990 AZN
250 NOK38,99975 AZN
500 NOK77,99950 AZN
1000 NOK155,99900 AZN
2000 NOK311,99800 AZN
5000 NOK779,99500 AZN
10000 NOK1.559,99000 AZN