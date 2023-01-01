20 Azerbaycan manatından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile AZN → GHS çevirin

20 azn
132,47 ghs

1.00000 AZN = 6.62353 GHS

22:9 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

AZN → GHS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 GHS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.056687.87211.424671.643360.9668518.5361
1GBP1.1551311.22055101.5071.645731.898361.1168421.4124
1USD0.946450.819303183.1651.348351.555330.9150517.5432
1INR0.01138020.009851530.012024310.0162130.01870170.01100280.210945

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Azerbaycan manatından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Gana Sedisi
1 AZN6.62353 GHS
5 AZN33.11765 GHS
10 AZN66.23530 GHS
20 AZN132.47060 GHS
50 AZN331.17650 GHS
100 AZN662.35300 GHS
250 AZN1655.88250 GHS
500 AZN3311.76500 GHS
1000 AZN6623.53000 GHS
2000 AZN13247.06000 GHS
5000 AZN33117.65000 GHS
10000 AZN66235.30000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Azerbaycan Manatı
1 GHS0.15098 AZN
5 GHS0.75489 AZN
10 GHS1.50977 AZN
20 GHS3.01954 AZN
50 GHS7.54885 AZN
100 GHS15.09770 AZN
250 GHS37.74425 AZN
500 GHS75.48850 AZN
1000 GHS150.97700 AZN
2000 GHS301.95400 AZN
5000 GHS754.88500 AZN
10000 GHS1509.77000 AZN