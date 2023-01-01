bin Aruba florininden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile AWG → SVC çevirin

1.000 awg
4.836,91 svc

1.00000 AWG = 4.83691 SVC

21:4 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AWG → SVC çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 SVC
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.056387.84721.424531.644050.9666518.5592
1GBP1.155811.22085101.5321.646441.900161.1172621.4503
1USD0.94670.819101183.1651.34861.556420.9151517.57
1INR0.01138340.009849110.012024310.0162160.01871480.0110040.211267

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Aruba Florini / El Salvador Kolonu
1 AWG4.83691 SVC
5 AWG24.18455 SVC
10 AWG48.36910 SVC
20 AWG96.73820 SVC
50 AWG241.84550 SVC
100 AWG483.69100 SVC
250 AWG1209.22750 SVC
500 AWG2418.45500 SVC
1000 AWG4836.91000 SVC
2000 AWG9673.82000 SVC
5000 AWG24184.55000 SVC
10000 AWG48369.10000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Aruba Florini
1 SVC0.20674 AWG
5 SVC1.03372 AWG
10 SVC2.06744 AWG
20 SVC4.13488 AWG
50 SVC10.33720 AWG
100 SVC20.67440 AWG
250 SVC51.68600 AWG
500 SVC103.37200 AWG
1000 SVC206.74400 AWG
2000 SVC413.48800 AWG
5000 SVC1033.72000 AWG
10000 SVC2067.44000 AWG