50 Aruba florininden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile AWG → JEP çevirin

50 awg
21,78 jep

1.00000 AWG = 0.43568 JEP

10:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86541.0975591.4371.490141.655680.9625518.8288
1 GBP1.1555411.2682105.6541.721841.913111.1122621.7564
1 USD0.911150.788519183.31011.35771.508520.87717.1553
1 INR0.01093650.009464870.012003310.01629690.01810730.01052690.205921

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Jersey poundu
1 AWG0.43568 JEP
5 AWG2.17841 JEP
10 AWG4.35683 JEP
20 AWG8.71366 JEP
50 AWG21.78415 JEP
100 AWG43.56830 JEP
250 AWG108.92075 JEP
500 AWG217.84150 JEP
1000 AWG435.68300 JEP
2000 AWG871.36600 JEP
5000 AWG2178.41500 JEP
10000 AWG4356.83000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Aruba Florini
1 JEP2.29524 AWG
5 JEP11.47620 AWG
10 JEP22.95240 AWG
20 JEP45.90480 AWG
50 JEP114.76200 AWG
100 JEP229.52400 AWG
250 JEP573.81000 AWG
500 JEP1147.62000 AWG
1000 JEP2295.24000 AWG
2000 JEP4590.48000 AWG
5000 JEP11476.20000 AWG
10000 JEP22952.40000 AWG