Aruba florininden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile AWG → JEP çevirin

1.000 awg
448,72 jep

1,000 AWG = 0,4487 JEP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Aruba florininden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Jersey poundu
1 AWG0,44872 JEP
5 AWG2,24361 JEP
10 AWG4,48722 JEP
20 AWG8,97444 JEP
50 AWG22,43610 JEP
100 AWG44,87220 JEP
250 AWG112,18050 JEP
500 AWG224,36100 JEP
1000 AWG448,72200 JEP
2000 AWG897,44400 JEP
5000 AWG2.243,61000 JEP
10000 AWG4.487,22000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Aruba Florini
1 JEP2,22855 AWG
5 JEP11,14275 AWG
10 JEP22,28550 AWG
20 JEP44,57100 AWG
50 JEP111,42750 AWG
100 JEP222,85500 AWG
250 JEP557,13750 AWG
500 JEP1.114,27500 AWG
1000 JEP2.228,55000 AWG
2000 JEP4.457,10000 AWG
5000 JEP11.142,75000 AWG
10000 JEP22.285,50000 AWG