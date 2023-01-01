20 Aruba florininden Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile AWG → INR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Aruba florininden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Aruba Florini / Hindistan Rupisi
|1 AWG
|45.94750 INR
|5 AWG
|229.73750 INR
|10 AWG
|459.47500 INR
|20 AWG
|918.95000 INR
|50 AWG
|2297.37500 INR
|100 AWG
|4594.75000 INR
|250 AWG
|11486.87500 INR
|500 AWG
|22973.75000 INR
|1000 AWG
|45947.50000 INR
|2000 AWG
|91895.00000 INR
|5000 AWG
|229737.50000 INR
|10000 AWG
|459475.00000 INR