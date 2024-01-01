Aruba florininden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile AWG → EGP çevirin

1.000 awg
26.579,60 egp

1,000 AWG = 26,58 EGP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDCADZARGBPEURNZDSGD
1 USD11,5471,37718,8620,8030,941,6841,362
1 AUD0,64610,8912,190,5190,6071,0890,88
1 CAD0,7261,123113,6940,5830,6821,2230,988
1 ZAR0,0530,0820,07310,0430,050,0890,072

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Mısır Lirası
1 AWG26,57960 EGP
5 AWG132,89800 EGP
10 AWG265,79600 EGP
20 AWG531,59200 EGP
50 AWG1.328,98000 EGP
100 AWG2.657,96000 EGP
250 AWG6.644,90000 EGP
500 AWG13.289,80000 EGP
1000 AWG26.579,60000 EGP
2000 AWG53.159,20000 EGP
5000 AWG132.898,00000 EGP
10000 AWG265.796,00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Aruba Florini
1 EGP0,03762 AWG
5 EGP0,18811 AWG
10 EGP0,37623 AWG
20 EGP0,75246 AWG
50 EGP1,88114 AWG
100 EGP3,76228 AWG
250 EGP9,40570 AWG
500 EGP18,81140 AWG
1000 EGP37,62280 AWG
2000 EGP75,24560 AWG
5000 EGP188,11400 AWG
10000 EGP376,22800 AWG