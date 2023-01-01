20 Arjantin pesosundan Macar forintine
Reel döviz kuru ile ARS → HUF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Arjantin Pesosu
|2000 HUF
|1887.90400 ARS
|5000 HUF
|4719.76000 ARS
|10000 HUF
|9439.52000 ARS
|15000 HUF
|14159.28000 ARS
|20000 HUF
|18879.04000 ARS
|30000 HUF
|28318.56000 ARS
|40000 HUF
|37758.08000 ARS
|50000 HUF
|47197.60000 ARS
|60000 HUF
|56637.12000 ARS
|100000 HUF
|94395.20000 ARS
|150000 HUF
|141592.80000 ARS
|200000 HUF
|188790.40000 ARS