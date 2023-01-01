20 Arjantin pesosundan Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile ARS → BDT çevirin

20 ars
6.30 bdt

1.00000 ARS = 0.31498 BDT

15:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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ARS → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 BDT
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865251.057687.92431.425641.646580.9675518.6153
1GBP1.1557411.22225101.6131.647591.902931.1182321.5134
1USD0.945550.818163183.13571.3481.55690.9148517.6015
1INR0.01137340.00984130.012028510.01621450.01872730.01100430.21172

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arjantin pesosundan Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Bangladeş Takası
1 ARS0.31498 BDT
5 ARS1.57489 BDT
10 ARS3.14978 BDT
20 ARS6.29956 BDT
50 ARS15.74890 BDT
100 ARS31.49780 BDT
250 ARS78.74450 BDT
500 ARS157.48900 BDT
1000 ARS314.97800 BDT
2000 ARS629.95600 BDT
5000 ARS1574.89000 BDT
10000 ARS3149.78000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Arjantin Pesosu
1 BDT3.17483 ARS
5 BDT15.87415 ARS
10 BDT31.74830 ARS
20 BDT63.49660 ARS
50 BDT158.74150 ARS
100 BDT317.48300 ARS
250 BDT793.70750 ARS
500 BDT1587.41500 ARS
1000 BDT3174.83000 ARS
2000 BDT6349.66000 ARS
5000 BDT15874.15000 ARS
10000 BDT31748.30000 ARS