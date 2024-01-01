Hollanda Antilleri guldeninden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile ANG → THB çevirin

1.000 ang
20.462,60 thb

1,000 ANG = 20,46 THB

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPNZDSGDZARCADINR
1 USD10,940,8031,6841,36218,8621,37783,609
1 EUR1,06410,8551,7921,44920,0711,46688,969
1 GBP1,2451,1712,0971,69523,4831,715104,094
1 NZD0,5940,5580,47710,80811,1980,81849,639

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hollanda Antilleri guldeninden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hollanda Antilleri parası için en iyi döviz çiftleri

ANG → USD

ANG → EUR

ANG → GBP

ANG → NZD

ANG → SGD

ANG → ZAR

ANG → CAD

ANG → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Tayland Bahtı
1 ANG20,46260 THB
5 ANG102,31300 THB
10 ANG204,62600 THB
20 ANG409,25200 THB
50 ANG1.023,13000 THB
100 ANG2.046,26000 THB
250 ANG5.115,65000 THB
500 ANG10.231,30000 THB
1000 ANG20.462,60000 THB
2000 ANG40.925,20000 THB
5000 ANG102.313,00000 THB
10000 ANG204.626,00000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Hollanda Antilleri Parası
1 THB0,04887 ANG
5 THB0,24435 ANG
10 THB0,48870 ANG
20 THB0,97739 ANG
50 THB2,44349 ANG
100 THB4,88697 ANG
250 THB12,21743 ANG
500 THB24,43485 ANG
1000 THB48,86970 ANG
2000 THB97,73940 ANG
5000 THB244,34850 ANG
10000 THB488,69700 ANG