Hollanda Antilleri guldeninden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile ANG → SAR çevirin

1.000 ang
2.095,45 sar

1,000 ANG = 2,095 SAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPNZDSGDZARCADINR
1 USD10,940,8031,6841,36218,8621,37783,609
1 EUR1,06410,8551,7921,44920,0711,46688,969
1 GBP1,2451,1712,0971,69523,4831,715104,094
1 NZD0,5940,5580,47710,80811,1980,81849,639

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hollanda Antilleri guldeninden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hollanda Antilleri parası için en iyi döviz çiftleri

ANG → USD

ANG → EUR

ANG → GBP

ANG → NZD

ANG → SGD

ANG → ZAR

ANG → CAD

ANG → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Arabistan Riyali
1 ANG2,09545 SAR
5 ANG10,47725 SAR
10 ANG20,95450 SAR
20 ANG41,90900 SAR
50 ANG104,77250 SAR
100 ANG209,54500 SAR
250 ANG523,86250 SAR
500 ANG1.047,72500 SAR
1000 ANG2.095,45000 SAR
2000 ANG4.190,90000 SAR
5000 ANG10.477,25000 SAR
10000 ANG20.954,50000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Hollanda Antilleri Parası
1 SAR0,47723 ANG
5 SAR2,38613 ANG
10 SAR4,77225 ANG
20 SAR9,54450 ANG
50 SAR23,86125 ANG
100 SAR47,72250 ANG
250 SAR119,30625 ANG
500 SAR238,61250 ANG
1000 SAR477,22500 ANG
2000 SAR954,45000 ANG
5000 SAR2.386,12500 ANG
10000 SAR4.772,25000 ANG