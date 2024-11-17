Hollanda Antilleri guldeninden Arabistan riyaline Geçmiş Döviz Kurları
Hollanda Antilleri guldeninden Arabistan riyaline geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hollanda Antilleri guldeninden (ANG) Arabistan riyaline (SAR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, ANG - SAR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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ANG → SAR çevrim grafiği
1 ANG = 2,09824 SAR
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Hollanda Antilleri parası → Arabistan riyali döviz kuru geçmişi
Bugünün Hollanda Antilleri parası Arabistan riyaline döviz kuru şu anda 2,098, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Hollanda Antilleri parası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.003 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Hollanda Antilleri parası Arabistan riyaline döviz kuru en yüksek değeri 2,099 (13-11-2024) ile en düşük değeri 2,098 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.024 düşüş ile 15-11-2024 günü gerçekleşti.
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Hollanda Antilleri guldeninden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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