Hollanda Antilleri guldeninden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile ANG → PLN çevirin

1.000 ang
2.250,75 pln

1,000 ANG = 2,251 PLN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPNZDSGDZARCADINR
1 USD10,940,8031,6841,36218,8621,37783,609
1 EUR1,06410,8551,7921,44920,0711,46688,969
1 GBP1,2451,1712,0971,69523,4831,715104,094
1 NZD0,5940,5580,47710,80811,1980,81849,639

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hollanda Antilleri guldeninden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hollanda Antilleri parası için en iyi döviz çiftleri

ANG → USD

ANG → EUR

ANG → GBP

ANG → NZD

ANG → SGD

ANG → ZAR

ANG → CAD

ANG → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Polonya Zlotisi
1 ANG2,25075 PLN
5 ANG11,25375 PLN
10 ANG22,50750 PLN
20 ANG45,01500 PLN
50 ANG112,53750 PLN
100 ANG225,07500 PLN
250 ANG562,68750 PLN
500 ANG1.125,37500 PLN
1000 ANG2.250,75000 PLN
2000 ANG4.501,50000 PLN
5000 ANG11.253,75000 PLN
10000 ANG22.507,50000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Hollanda Antilleri Parası
1 PLN0,44430 ANG
5 PLN2,22148 ANG
10 PLN4,44296 ANG
20 PLN8,88592 ANG
50 PLN22,21480 ANG
100 PLN44,42960 ANG
250 PLN111,07400 ANG
500 PLN222,14800 ANG
1000 PLN444,29600 ANG
2000 PLN888,59200 ANG
5000 PLN2.221,48000 ANG
10000 PLN4.442,96000 ANG