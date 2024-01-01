ANG - PLN Döviz Kuru Tablosu

Wise'ın döviz tablolarıyla geçmiş piyasa verilerini kolayca inceleyebilir ve döviz çifltlerinin zaman içindeki trendlerini analiz edebilirsiniz.

İnteraktif tablolarımız gerçek zamanlı reel piyasa kurlarını kullanır ve son 5 yıla kadar olan veriler dâhil olmak üzere çeşitli aralıklardaki verileri görüntülemenizi sağlar. Bir tabloya erişmek için iki para birimi seçmeniz yeterli. Sonrasında detaylı bilgileri görüntüleyebileceksiniz.

1,000ƒ ANG = 2,290zł PLN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

ANG → PLN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

PLN

Bu para birimleri hakkında daha fazla bilgi edinin

  • Hollanda Antilleri parası
    Hollanda Antilleri parası

    ANG hakkında daha fazla bilgi edinin

  • Polonya zlotisi
    Polonya zlotisi

    Polonya zlotisi, Polonya'nın resmi para birimidir. Zloti popüler olarak euro ile takas edilir. Para birimi kodu PLN olup simgesi zł şeklindedir. Dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. Polonya zlotisi itibari bir para birimidir.

    PLN hakkında daha fazla bilgi edinin

Hollanda Antilleri parası için en popüler döviz tabloları

Diğer kullanıcılar aşağıdaki popüler döviz tablolarını inceledi.

ANG - USD tablosu

ANG - EUR tablosu

ANG - GBP tablosu

ANG - NZD tablosu

ANG - SGD tablosu

ANG - ZAR tablosu

ANG - CAD tablosu

ANG - INR tablosu

Döviz eklentimizle bu tabloyu internet sitenize ekleyin

İnternet sitenizin finansal içeriğini geliştirmek ve ziyaretçilerinize güncel döviz kur bilgileri sağlamak için en iyi çözüm.

Eklentimiz internet sitenize sorunsuzca entegre olacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanıcılarınıza gerçek zamanlı kur bilgilerini verir. Döviz eklentimiz finans blogunuz, e-ticaret siteniz veya seyahat platformunuzun kitleniz için ilgi çekici ve bilgilendirici olması açısından çok değerlidir.

Döviz eklentisini edininHükümler & Koşullar

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Oranların son gün veya son 500 gün içerisinde nasıl değiştiğine bakın. Kolay erişim için sık kullandığınız veya sadece gözünüzü üzerinde tutmak istediğiniz para birimlerini favorilerinize ekleyin. Poundlar, dolarlar, pesolar.

Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.