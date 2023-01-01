5 Ermeni dramından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile AMD → MUR çevirin

5 amd
0,57 mur

1.00000 AMD = 0.11379 MUR

11:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

AMD → MUR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 MUR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864351.053887.66021.421841.64940.96818.6222
1GBP1.1569411.21915101.4151.644941.90821.1199221.5442
1USD0.948950.820244183.18491.349251.565190.9185517.6715
1INR0.01140770.009860490.012021410.01621990.01881580.01104230.212436

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Mauritius Rupisi
1 AMD0.11379 MUR
5 AMD0.56896 MUR
10 AMD1.13792 MUR
20 AMD2.27584 MUR
50 AMD5.68960 MUR
100 AMD11.37920 MUR
250 AMD28.44800 MUR
500 AMD56.89600 MUR
1000 AMD113.79200 MUR
2000 AMD227.58400 MUR
5000 AMD568.96000 MUR
10000 AMD1137.92000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Ermeni Dramı
1 MUR8.78793 AMD
5 MUR43.93965 AMD
10 MUR87.87930 AMD
20 MUR175.75860 AMD
50 MUR439.39650 AMD
100 MUR878.79300 AMD
250 MUR2196.98250 AMD
500 MUR4393.96500 AMD
1000 MUR8787.93000 AMD
2000 MUR17575.86000 AMD
5000 MUR43939.65000 AMD
10000 MUR87879.30000 AMD