500 Ermeni dramından Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile AMD → MGA çevirin

500 amd
5.810 mga

1.00000 AMD = 11.62010 MGA

11:9 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AMD → MGA çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 MGA
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.05487.67641.422211.648680.9678518.6215
1GBP1.1571411.21965101.4561.645731.907791.1199421.5482
1USD0.948750.819907183.18441.349351.564210.918217.6675
1INR0.01140560.00985650.012021510.01622120.01880410.01103810.21239

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Madagaskar Ariarisi
1 AMD11.62010 MGA
5 AMD58.10050 MGA
10 AMD116.20100 MGA
20 AMD232.40200 MGA
50 AMD581.00500 MGA
100 AMD1162.01000 MGA
250 AMD2905.02500 MGA
500 AMD5810.05000 MGA
1000 AMD11620.10000 MGA
2000 AMD23240.20000 MGA
5000 AMD58100.50000 MGA
10000 AMD116201.00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Ermeni Dramı
1 MGA0.08606 AMD
5 MGA0.43029 AMD
10 MGA0.86058 AMD
20 MGA1.72116 AMD
50 MGA4.30290 AMD
100 MGA8.60579 AMD
250 MGA21.51448 AMD
500 MGA43.02895 AMD
1000 MGA86.05790 AMD
2000 MGA172.11580 AMD
5000 MGA430.28950 AMD
10000 MGA860.57900 AMD