20 Madagaskar ariarisinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile MGA → AMD çevirin

20 mga
1,71 amd

1,000Ar MGA = 0,08550֏ AMD

17:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → AMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08700,0879
Düşük0,08540,0854
Ortalama0,08630,0869
Değişim-1.53%-2.61%
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1 MGA → AMD istatistikleri

MGA → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0870, en düşük 0,0854 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0863 oldu. MGA → AMD kurundaki değişiklik -1.53 değerindeydi.

MGA → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0879, en düşük 0,0854 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0869 oldu. MGA → AMD kurundaki değişiklik -2.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3860,7851,6811,33718,2621,538
1 EUR1,07911,4960,8461,8131,44219,7021,659
1 CAD0,7210,66910,5661,2120,96413,1721,109
1 GBP1,2751,1811,76712,1421,70423,2781,96

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Madagaskar ariarisinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Ermeni Dramı
1 MGA0,08550 AMD
5 MGA0,42751 AMD
10 MGA0,85502 AMD
20 MGA1,71004 AMD
50 MGA4,27509 AMD
100 MGA8,55018 AMD
250 MGA21,37545 AMD
500 MGA42,75090 AMD
1000 MGA85,50180 AMD
2000 MGA171,00360 AMD
5000 MGA427,50900 AMD
10000 MGA855,01800 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Madagaskar Ariarisi
1 AMD11,69570 MGA
5 AMD58,47850 MGA
10 AMD116,95700 MGA
20 AMD233,91400 MGA
50 AMD584,78500 MGA
100 AMD1.169,57000 MGA
250 AMD2.923,92500 MGA
500 AMD5.847,85000 MGA
1000 AMD11.695,70000 MGA
2000 AMD23.391,40000 MGA
5000 AMD58.478,50000 MGA
10000 AMD116.957,00000 MGA