Ermeni dramından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile AMD → KHR çevirin

1.000 amd
10.279,30 khr

1,000 AMD = 10,28 KHR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Ermeni dramından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / Kamboçya Rieli
1 AMD10,27930 KHR
5 AMD51,39650 KHR
10 AMD102,79300 KHR
20 AMD205,58600 KHR
50 AMD513,96500 KHR
100 AMD1.027,93000 KHR
250 AMD2.569,82500 KHR
500 AMD5.139,65000 KHR
1000 AMD10.279,30000 KHR
2000 AMD20.558,60000 KHR
5000 AMD51.396,50000 KHR
10000 AMD102.793,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Ermeni Dramı
1 KHR0,09728 AMD
5 KHR0,48641 AMD
10 KHR0,97282 AMD
20 KHR1,94565 AMD
50 KHR4,86412 AMD
100 KHR9,72824 AMD
250 KHR24,32060 AMD
500 KHR48,64120 AMD
1000 KHR97,28240 AMD
2000 KHR194,56480 AMD
5000 KHR486,41200 AMD
10000 KHR972,82400 AMD