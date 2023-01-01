20 Ermeni dramından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile AMD → BDT çevirin

20 amd
5.65 bdt

1.00000 AMD = 0.28233 BDT

9:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

AMD → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 BDT
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.053787.65511.421181.649760.966718.6293
1GBP1.1578811.22005101.4931.645541.910211.1193221.5704
1USD0.949050.819639183.18791.348751.565680.917417.6799
1INR0.01140840.009852860.01202110.01621330.0188210.0110280.21253

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Bangladeş Takası
1 AMD0.28233 BDT
5 AMD1.41165 BDT
10 AMD2.82329 BDT
20 AMD5.64658 BDT
50 AMD14.11645 BDT
100 AMD28.23290 BDT
250 AMD70.58225 BDT
500 AMD141.16450 BDT
1000 AMD282.32900 BDT
2000 AMD564.65800 BDT
5000 AMD1411.64500 BDT
10000 AMD2823.29000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Ermeni Dramı
1 BDT3.54196 AMD
5 BDT17.70980 AMD
10 BDT35.41960 AMD
20 BDT70.83920 AMD
50 BDT177.09800 AMD
100 BDT354.19600 AMD
250 BDT885.49000 AMD
500 BDT1770.98000 AMD
1000 BDT3541.96000 AMD
2000 BDT7083.92000 AMD
5000 BDT17709.80000 AMD
10000 BDT35419.60000 AMD