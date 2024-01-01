100 Arnavutluk lekinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile ALL → SAR çevirin

100 all
3,89 sar

1.00000 ALL = 0.03886 SAR

03:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.929350.7946911.3484555.947757.18451.5355183.0062
1 EUR1.07610.85511.4509360.199761.53051.6522189.3147
1 GBP1.258351.1694511.6968270.401871.95811.93221104.451
1 CAD0.7415920.6892120.589337141.490442.40761.1387261.5568

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arnavutluk lekinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Arabistan Riyali
1 ALL0.03886 SAR
5 ALL0.19430 SAR
10 ALL0.38860 SAR
20 ALL0.77721 SAR
50 ALL1.94301 SAR
100 ALL3.88603 SAR
250 ALL9.71508 SAR
500 ALL19.43015 SAR
1000 ALL38.86030 SAR
2000 ALL77.72060 SAR
5000 ALL194.30150 SAR
10000 ALL388.60300 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Arnavutluk Leki
1 SAR25.73320 ALL
5 SAR128.66600 ALL
10 SAR257.33200 ALL
20 SAR514.66400 ALL
50 SAR1286.66000 ALL
100 SAR2573.32000 ALL
250 SAR6433.30000 ALL
500 SAR12866.60000 ALL
1000 SAR25733.20000 ALL
2000 SAR51466.40000 ALL
5000 SAR128666.00000 ALL
10000 SAR257332.00000 ALL