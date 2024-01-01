Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile AED → ZMW çevirin

1.000 aed
6.797,95 zmw

1,000 AED = 6,798 ZMW

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183,609277,80,940,80356,6291,37716,645
1 INR0,01213,3230,0110,010,6770,0160,199
1 PKR0,0040,30110,0030,0030,2040,0050,06
1 EUR1,06488,969295,60710,85560,2581,46617,712

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

AED → USD

AED → INR

AED → PKR

AED → EUR

AED → GBP

AED → PHP

AED → CAD

AED → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / ZMW
1 AED6,79795 ZMW
5 AED33,98975 ZMW
10 AED67,97950 ZMW
20 AED135,95900 ZMW
50 AED339,89750 ZMW
100 AED679,79500 ZMW
250 AED1.699,48750 ZMW
500 AED3.398,97500 ZMW
1000 AED6.797,95000 ZMW
2000 AED13.595,90000 ZMW
5000 AED33.989,75000 ZMW
10000 AED67.979,50000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 ZMW0,14710 AED
5 ZMW0,73552 AED
10 ZMW1,47103 AED
20 ZMW2,94206 AED
50 ZMW7,35515 AED
100 ZMW14,71030 AED
250 ZMW36,77575 AED
500 ZMW73,55150 AED
1000 ZMW147,10300 AED
2000 ZMW294,20600 AED
5000 ZMW735,51500 AED
10000 ZMW1.471,03000 AED