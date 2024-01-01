250 ZMW'den Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile ZMW → AED çevirin

250 zmw
35,44 aed

1,000ZK ZMW = 0,1418د.إ AED

18:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZMW → AED çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZMW → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15070,1520
Düşük0,13900,1341
Ortalama0,14340,1418
Değişim-5.92%4.32%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZMW → AED istatistikleri

ZMW → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1507, en düşük 0,1390 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1434 oldu. ZMW → AED kurundaki değişiklik -5.92 değerindeydi.

ZMW → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1520, en düşük 0,1341 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1418 oldu. ZMW → AED kurundaki değişiklik 4.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

ZMW'den Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 ZMW0,14177 AED
5 ZMW0,70885 AED
10 ZMW1,41770 AED
20 ZMW2,83540 AED
50 ZMW7,08850 AED
100 ZMW14,17700 AED
250 ZMW35,44250 AED
500 ZMW70,88500 AED
1000 ZMW141,77000 AED
2000 ZMW283,54000 AED
5000 ZMW708,85000 AED
10000 ZMW1.417,70000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / ZMW
1 AED7,05369 ZMW
5 AED35,26845 ZMW
10 AED70,53690 ZMW
20 AED141,07380 ZMW
50 AED352,68450 ZMW
100 AED705,36900 ZMW
250 AED1.763,42250 ZMW
500 AED3.526,84500 ZMW
1000 AED7.053,69000 ZMW
2000 AED14.107,38000 ZMW
5000 AED35.268,45000 ZMW
10000 AED70.536,90000 ZMW