et­tusen Jerseypund till kuwaitiska dinarer

Konvertera JEP till KWD med den verkliga valutakursen

1000 jep
388.945 kwd

1.00000 JEP = 0.38894 KWD

Mid-market exchange rate at 17:13
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.093691.14611.491561.658350.963818.7592
1 GBP1.15311.2609105.091.719741.912051.1112621.629
1 USD0.91440.793084183.3451.36391.516420.881317.1536
1 INR0.01097140.009515680.011998310.01636450.01819440.01057410.205814

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Så här konverterar du Jerseypund till kuwaitiska dinarer

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och KWD i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till KWD och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

JEP till USD

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JEP till ZAR

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Växelkurser Jerseypund/Kuwaitisk dinar
1 JEP0.38894 KWD
5 JEP1.94473 KWD
10 JEP3.88945 KWD
20 JEP7.77890 KWD
50 JEP19.44725 KWD
100 JEP38.89450 KWD
250 JEP97.23625 KWD
500 JEP194.47250 KWD
1000 JEP388.94500 KWD
2000 JEP777.89000 KWD
5000 JEP1944.72500 KWD
10000 JEP3889.45000 KWD
Växelkurser Kuwaitisk dinar/Jerseypund
1 KWD2.57106 JEP
5 KWD12.85530 JEP
10 KWD25.71060 JEP
20 KWD51.42120 JEP
50 KWD128.55300 JEP
100 KWD257.10600 JEP
250 KWD642.76500 JEP
500 KWD1285.53000 JEP
1000 KWD2571.06000 JEP
2000 KWD5142.12000 JEP
5000 KWD12855.30000 JEP
10000 KWD25710.60000 JEP