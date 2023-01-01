1 Jerseypund till schweiziska franc

Konvertera JEP till CHF med den verkliga valutakursen

1 jep
1.11 chf

1.00000 JEP = 1.11112 CHF

Mid-market exchange rate at 16:09
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86711.093491.13871.49141.656920.9635518.7574
1 GBP1.1532711.26095105.1051.719941.910821.1112321.6317
1 USD0.914550.793053183.35351.3641.515380.881317.1551
1 INR0.01097230.009514330.011997110.0163640.01818020.0105730.205811

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Så här konverterar du Jerseypund till schweiziska franc

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och CHF i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till CHF och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

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JEP till RUB

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Växelkurser Jerseypund/Schweizisk franc
1 JEP1.11112 CHF
5 JEP5.55560 CHF
10 JEP11.11120 CHF
20 JEP22.22240 CHF
50 JEP55.55600 CHF
100 JEP111.11200 CHF
250 JEP277.78000 CHF
500 JEP555.56000 CHF
1000 JEP1111.12000 CHF
2000 JEP2222.24000 CHF
5000 JEP5555.60000 CHF
10000 JEP11111.20000 CHF
Växelkurser Schweizisk franc/Jerseypund
1 CHF0.89999 JEP
5 CHF4.49997 JEP
10 CHF8.99994 JEP
20 CHF17.99988 JEP
50 CHF44.99970 JEP
100 CHF89.99940 JEP
250 CHF224.99850 JEP
500 CHF449.99700 JEP
1000 CHF899.99400 JEP
2000 CHF1799.98800 JEP
5000 CHF4499.97000 JEP
10000 CHF8999.94000 JEP