200 000 вьетнамких донгов в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте VND в CVE по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = Esc0,004099 CVE

Среднерыночный курс в 12:31
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График изменения обменного курса VND к CVE

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CVE
1 VND в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00410,0041
Низкий0,00400,0040
В среднем0,00400,0040
Изменение0.46%2.12%
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Соотношение 1 VND к CVE

За последние 30 дней максимальный курс VND к CVE составил 0,0041, а минимальный — 0,0040. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0040. Изменение курса VND к CVE в процентном соотношении составило 0.46.

За последние 90 дней максимальный курс VND к CVE составил 0,0041, а минимальный — 0,0040. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0040. Изменение курса VND к CVE в процентном соотношении составило 2.12.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9381,3331 397,761,39334,419153,815
1 AUD0,65810,6180,877920,1450,91722,658101,256
1 EUR1,0661,61911,421 489,451,48536,676163,91
1 SGD0,751,140,70411 048,861,04625,827115,42

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Эскудо Кабо-Верде
1000 VND4,09944 CVE
2000 VND8,19888 CVE
5000 VND20,49720 CVE
10000 VND40,99440 CVE
20000 VND81,98880 CVE
50000 VND204,97200 CVE
100000 VND409,94400 CVE
200000 VND819,88800 CVE
500000 VND2 049,72000 CVE
1000000 VND4 099,44000 CVE
2000000 VND8 198,88000 CVE
5000000 VND20 497,20000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Вьетнамский донг
1 CVE243,93600 VND
5 CVE1 219,68000 VND
10 CVE2 439,36000 VND
20 CVE4 878,72000 VND
50 CVE12 196,80000 VND
100 CVE24 393,60000 VND
250 CVE60 984,00000 VND
500 CVE121 968,00000 VND
1000 CVE243 936,00000 VND
2000 CVE487 872,00000 VND
5000 CVE1 219 680,00000 VND
10000 CVE2 439 360,00000 VND