Тунисские динары в швейцарские франки

Сконвертируйте TND в CHF по реальному обменному курсу

1000 tnd
285.32 chf

1.00000 TND = 0.28532 CHF

Среднерыночный курс в 9:19 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса TND к CHF

1 мин. назад 1 TND → 0 CHF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.073489.04221.456011.674960.9585518.5326
1GBP1.1619811.2472103.4591.691761.946171.1138221.5333
1USD0.93160.801796182.95341.356451.560430.89317.2653
1INR0.01123060.009665620.01205510.0163520.01881090.01076510.208133

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for тунисский динар

TND в USD

TND в EUR

TND в GBP

TND в INR

TND в JPY

TND в RUB

TND в AUD

TND в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тунисский динар / Швейцарский франк
1 TND0.28532 CHF
5 TND1.42661 CHF
10 TND2.85322 CHF
20 TND5.70644 CHF
50 TND14.26610 CHF
100 TND28.53220 CHF
250 TND71.33050 CHF
500 TND142.66100 CHF
1000 TND285.32200 CHF
2000 TND570.64400 CHF
5000 TND1426.61000 CHF
10000 TND2853.22000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Тунисский динар
1 CHF3.50482 TND
5 CHF17.52410 TND
10 CHF35.04820 TND
20 CHF70.09640 TND
50 CHF175.24100 TND
100 CHF350.48200 TND
250 CHF876.20500 TND
500 CHF1752.41000 TND
1000 CHF3504.82000 TND
2000 CHF7009.64000 TND
5000 CHF17524.10000 TND
10000 CHF35048.20000 TND