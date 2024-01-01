20 филиппинских песо в австралийские доллары

Сконвертируйте PHP в AUD по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = A$0,02598 AUD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к AUD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AUD
1 PHP в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02610,0268
Низкий0,02570,0257
В среднем0,02600,0262
Изменение0.41%-1.95%
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Соотношение 1 PHP к AUD

За последние 30 дней максимальный курс PHP к AUD составил 0,0261, а минимальный — 0,0257. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0260. Изменение курса PHP к AUD в процентном соотношении составило 0.41.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к AUD составил 0,0268, а минимальный — 0,0257. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0262. Изменение курса PHP к AUD в процентном соотношении составило -1.95.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Австралийский доллар
1 PHP0,02598 AUD
5 PHP0,12990 AUD
10 PHP0,25981 AUD
20 PHP0,51961 AUD
50 PHP1,29903 AUD
100 PHP2,59805 AUD
250 PHP6,49513 AUD
500 PHP12,99025 AUD
1000 PHP25,98050 AUD
2000 PHP51,96100 AUD
5000 PHP129,90250 AUD
10000 PHP259,80500 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Филиппинский песо
1 AUD38,49040 PHP
5 AUD192,45200 PHP
10 AUD384,90400 PHP
20 AUD769,80800 PHP
50 AUD1 924,52000 PHP
100 AUD3 849,04000 PHP
250 AUD9 622,60000 PHP
500 AUD19 245,20000 PHP
1000 AUD38 490,40000 PHP
2000 AUD76 980,80000 PHP
5000 AUD192 452,00000 PHP
10000 AUD384 904,00000 PHP