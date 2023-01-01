Оманские риалы в армянские драмы
Сконвертируйте OMR в AMD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса OMR к AMD
1 OMR = 1 002,21000 AMD
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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в армянские драмы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Оманский риал / Армянский драм
|1 OMR
|1002.21000 AMD
|5 OMR
|5011.05000 AMD
|10 OMR
|10022.10000 AMD
|20 OMR
|20044.20000 AMD
|50 OMR
|50110.50000 AMD
|100 OMR
|100221.00000 AMD
|250 OMR
|250552.50000 AMD
|500 OMR
|501105.00000 AMD
|1000 OMR
|1002210.00000 AMD
|2000 OMR
|2004420.00000 AMD
|5000 OMR
|5011050.00000 AMD
|10000 OMR
|10022100.00000 AMD