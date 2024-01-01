1 малазийский ринггит в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте MYR в CVE по реальному обменному курсу

1 myr
21,70 cve

RM1,000 MYR = Esc21,70 CVE

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MYR в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий21,993821,9938
Низкий21,681021,6185
В среднем21,809821,7582
Изменить-1.16%0.05%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MYR к CVE

За последние 30 дней максимальный курс MYR к CVE составил 21,9938, а минимальный — 21,6810. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 21,8098. Изменение курса MYR к CVE в процентном соотношении составило -1.16.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к CVE составил 21,9938, а минимальный — 21,6185. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 21,7582. Изменение курса MYR к CVE в процентном соотношении составило 0.05.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийский ринггит

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Эскудо Кабо-Верде
1 MYR21,70320 CVE
5 MYR108,51600 CVE
10 MYR217,03200 CVE
20 MYR434,06400 CVE
50 MYR1 085,16000 CVE
100 MYR2 170,32000 CVE
250 MYR5 425,80000 CVE
500 MYR10 851,60000 CVE
1000 MYR21 703,20000 CVE
2000 MYR43 406,40000 CVE
5000 MYR108 516,00000 CVE
10000 MYR217 032,00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Малайзийский ринггит
1 CVE0,04608 MYR
5 CVE0,23038 MYR
10 CVE0,46076 MYR
20 CVE0,92152 MYR
50 CVE2,30381 MYR
100 CVE4,60762 MYR
250 CVE11,51905 MYR
500 CVE23,03810 MYR
1000 CVE46,07620 MYR
2000 CVE92,15240 MYR
5000 CVE230,38100 MYR
10000 CVE460,76200 MYR