История обменного курса малазийский ринггит–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс малазийский ринггит/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 21,703, отражая изменение в размере 0.311% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.208% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 21,756, и минимумом, равным 21,626, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.277% уменьшение стоимости.