История обменного курса евро–украинские гривны

Обменный курс евро/украинские гривны сейчас составляет 44,846, отражая изменение в размере -0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.339% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/украинские гривны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 44,966, и минимумом, равным 44,148, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.320% увеличение стоимости.