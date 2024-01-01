История обменного курса евро–тунисские динары

Обменный курс евро/тунисские динары сейчас составляет 3,378, отражая изменение в размере -0.078% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.290% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/тунисские динары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 3,391, и минимумом, равным 3,372, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.247% увеличение стоимости.