История обменного курса евро–туркменские манаты

Обменный курс евро/туркменские манаты сейчас составляет 3,819, отражая изменение в размере -0.256% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.220% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/туркменские манаты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 3,830, и минимумом, равным 3,801, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.312% увеличение стоимости.