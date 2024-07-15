История обменного курса евро–таджикские сомони

Обменный курс евро/таджикские сомони сейчас составляет 11,644, отражая изменение в размере -0.265% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.139% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/таджикские сомони колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 11,805, и минимумом, равным 11,612, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -1.360% уменьшение стоимости.