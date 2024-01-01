История обменного курса евро–тайские баты

Обменный курс евро/тайские баты сейчас составляет 39,266, отражая изменение в размере 0.064% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.224% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/тайские баты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 39,513, и минимумом, равным 39,152, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.284% увеличение стоимости.