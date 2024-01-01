История обменного курса евро–эсватинские эмалангени

Обменный курс евро/эсватинские эмалангени сейчас составляет 19,827, отражая изменение в размере -0.187% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.245% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 19,959, и минимумом, равным 19,530, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.606% увеличение стоимости.