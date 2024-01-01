История обменного курса евро–перуанские новые соли

Обменный курс евро/перуанские новые соли сейчас составляет 4,076, отражая изменение в размере 0.061% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.675% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 4,104, и минимумом, равным 4,042, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.501% уменьшение стоимости.