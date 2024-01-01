История обменного курса евро–малавийские квачи

Обменный курс евро/малавийские квачи сейчас составляет 1 888,420, отражая изменение в размере -0.211% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.220% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/малавийские квачи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1 897,400, и минимумом, равным 1 876,310, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.455% увеличение стоимости.