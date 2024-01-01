История обменного курса евро–марокканские дирхамы

Обменный курс евро/марокканские дирхамы сейчас составляет 10,710, отражая изменение в размере -0.262% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.154% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 10,757, и минимумом, равным 10,672, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.272% увеличение стоимости.