История обменного курса евро–гайанские доллары

Обменный курс евро/гайанские доллары сейчас составляет 227,666, отражая изменение в размере -0.261% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.282% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/гайанские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 228,261, и минимумом, равным 226,441, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.312% увеличение стоимости.