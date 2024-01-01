История обменного курса евро–белорусские рубли

Обменный курс евро/белорусские рубли сейчас составляет 3,571, отражая изменение в размере -0.201% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.285% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/белорусские рубли колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 3,579, и минимумом, равным 3,552, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.325% увеличение стоимости.