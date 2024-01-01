История обменного курса евро–бутанские нгултрумы

Обменный курс евро/бутанские нгултрумы сейчас составляет 91,314, отражая изменение в размере -0.049% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.483% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 91,443, и минимумом, равным 90,674, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.312% увеличение стоимости.